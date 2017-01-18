Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın, N.Ö.'ye ait olan 5. katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evdeki çocukların yangını fark ederek komşularından yardım istemesi üzerine itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Beledisi itfaiye ekipleri, yangını başka dairelere sıçramadan söndürdü. Ev ve eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangında, binada da maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin yapılacak araştırma sonrası belirleneceği ifade edildi.