İki genç, yavru bir köpeğin kulaklarını keserek fotoğraf çekildi. Bir kişinin bunu yayımlayarak suç duyurusunda bulunması üzerine polis, harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iki gencin Isparta’da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine H.K ve N.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ardından savcılıkta ifade veren şahıslar serbest bırakıldı. Yaptıkları yanlarına kâr kalan gençlere sadece idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığı “Köpeğin kulağını kesen şahıslara 51199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre 4 bin 404 lira idari para cezası verildi” ifadelerini kullandı.
Vahşetin cezası sadece 4.404 TL
19.01.2017 - 06:38 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 06:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir fotoğraf Türkiye’nin gündemine oturdu.
Etiketler : Vahşet,
439165 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/439165.aspx
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