Kentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Aşırı sis nedeniyle hava ve kara ulaşımında aksaklıklar yaşandı. Yoğun sis nedeniyle sabah saatlerinde yapılması planlanan Hatay-İstanbul ve diğer illerden gelen uçak seferleri de ertelendi. 
Kara ulaşımında da görüş mesafesinin düşmesi sonucu, sürücüler kontrollü şekilde yollarına devam etti. 