Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soğuk hava Kars’ta etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aşır soğuklardan donan Kars Çayı buzulları aratmıyor. Kars Çayı’nın bazı bölgelerinde buz kalınlığı bir metreyi buldu. Vatandaşlar ise Kars Çayı’nda hiçbir zaman bu kadar kalın buz tabakası oluşmadığını belirtti. Uzun yıllardan beri sadece donan ve bazı yerleri açık kalan, hava sıcaklığının geceleri eksi 25-27’lere düştüğü Kars Çayı'nda ortaya çıkan buz tabakası buzulları aratmıyor. Yer yer 1 metreyi bulan buz kalınlığı soğuğun ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor.