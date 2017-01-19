Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Demirçelik Fabrikası Yüksek Fırın Müdürlüğü Şarj Amirliğinde çalışan Behsat Balyemez (31) adlı işçi saat 10.00 civarında çalışırken 3 metre yükseklikten bantların arasına düştü. Mesai arkadaşları tarafından olaydan yarım saat sonra kendinden geçmiş halde bulunan Balyemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Behsat Balyemezin cenazesinin Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.