Edinilen bilgiye göre, İskenderun Demirçelik Fabrikası Yüksek Fırın Müdürlüğü Şarj Amirliğinde çalışan Behsat Balyemez (31) adlı işçi saat 10.00 civarında çalışırken 3 metre yükseklikten bantların arasına düştü. Mesai arkadaşları tarafından olaydan yarım saat sonra kendinden geçmiş halde bulunan Balyemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Behsat Balyemezin cenazesinin Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
İSDEMİR'de iş kazası: 1 ölü
19.01.2017 - 13:54 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Payas ilçesindeki İskenderun Demir Çelik A.Ş (İSDEMİR) fabrikasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Etiketler : hatay,iş kazası,haberler,
439357 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/439357.aspx
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