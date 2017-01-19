Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi'nin Yiğitali Mahallesi’ndeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığına dair jandarmaya ihbar geldi. Bunun üzerine harekete geçen Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, define aranan bölgeye ulaştı. Barış T., Gökhan I., Muhammet Ş. ve Lokman D., kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanlarında getirdikleri 2 adet jeneratör, kazma, kürek, seyyar kablo ve ip gibi malzemelere el konuldu. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.