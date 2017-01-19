Edinilen bilgiye göre, Osmangazi'nin Yiğitali Mahallesi’ndeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığına dair jandarmaya ihbar geldi. Bunun üzerine harekete geçen Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, define aranan bölgeye ulaştı. Barış T., Gökhan I., Muhammet Ş. ve Lokman D., kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanlarında getirdikleri 2 adet jeneratör, kazma, kürek, seyyar kablo ve ip gibi malzemelere el konuldu. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Define ararken yakalandılar
19.01.2017 - 13:56 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da, define hayaliyle kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Etiketler : Bursa,
439358 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/439358.aspx
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