Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet savcılığının PKK terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ekiplerince il genelindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, zanlıların polisteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Muş'ta terör operasyonu: 15 gözaltı
19.01.2017 - 14:57 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : muş,terör operasyonu,haberler,
439379 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/439379.aspx
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