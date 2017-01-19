Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet savcılığının PKK terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ekiplerince il genelindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, zanlıların polisteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.