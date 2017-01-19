Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kentte "pervaneler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yağma, silahla yaralama, tehdit, tefecilik suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen örgüte yönelik Antalya başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Isparta ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3’ü kadın 28 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından "Silahlı suç örgütü kurmak", "Silahlı suç örgütü kapsamında faaliyetlerde bulunmak", "Yağma", "tehdit", "Silahla yaralama", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 19’u tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.