Fatih Sultan Mahallesi Kesmelik Caddesi'nde Mehmet Tosun'un kullandığı 79 AC 733 plakalı motosiklet ile E.Y. idaresindeki 79 EG 100 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tosun, ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesine müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücü E.Y. gözaltına alındı.