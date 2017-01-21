Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğitim öğretim yılının birinci dönemi, dün sona erdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen yarıyıl tatiline girdi. İki haftalık tatilin ardından ikinci dönem, 6 Şubat’ta başlayacak. Eğitim öğretim yılı ise 9 Haziran’da tamamlanacak. Tüm Türkiye’de yaşanan karne heyecanının belki de en coşkulusu 11 bin 600 metre yükseklikte gerçekleşti. Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Yoncabaşı Köyü Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Mihraç Kulu, öğrencilerinin en büyük hayalinin uçağa binmek ve büyük şehirleri gezmek olduğunu öğrenince, yarıyıl tatili dolayısıyla Ankara’ya gezi düzenledi.

HEYECAN YAŞADILAR

11 öğrencisini Muş-Ankara seferini yapan uçağa bindiren Kulu, uçak havalandıktan sonra 11 bin 600 metre yükseklikte karneleri dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda servis araçlarıyla karşılanan öğrenciler, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Anıtkabir, Özel Harekât Dairesi Başkanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2. Başkanı Ümit Kayrak’ı ziyaret etti.

Bu arada yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler hava ulaşımını tercih edince, Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk yaşandı. Tatilin ilk gününde dış ve iç hatlarda öğrencilerle aileleri kuyruklar oluşturdu.