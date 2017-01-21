Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesinde uyuşturucu sattıkları ve temin ettikleri ihbarı üzerine 1'i kadın 8 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 76 gram bonzai, 20 gram kubar esrar ve hassas teraziler ele geçirildi. Gözaltına alınan G.K, İ.K, R.T, S.S, F.K, S.T, O.İ ve M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.K, İ.K, R.T, S.S ve F.K. Efirli Cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ordu'da zehir tacirlerine operasyon
21.01.2017 - 10:56 | Son Güncelleme: 21.01.2017 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'da uyuşturucu sattıkları ve temin ettikleri ihbarı üzerine yakalanan 1'i kadın 8 kişiden 5’i tutuklandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesinde uyuşturucu sattıkları ve temin ettikleri ihbarı üzerine 1'i kadın 8 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 76 gram bonzai, 20 gram kubar esrar ve hassas teraziler ele geçirildi. Gözaltına alınan G.K, İ.K, R.T, S.S, F.K, S.T, O.İ ve M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Etiketler : ordu,ordu uyuşturucu,zehir taciri,tutuklandı,
439895 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/439895.aspx
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