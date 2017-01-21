Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Urla Belediyesinin emektar Zabıta Memurları Mahmut Altuğ ve Mehmet Öztürk yaptıkları rutin kontroller sırasında Urla Cumhuriyet Meydanında içinde 9 bin TL bulunan cüzdan buldular. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilen durum kısa sürede çözüme kavuşarak paranın sahibi birkaç saat içinde bulundu. Balçova’da oturan 75 yaşındaki Mustafa Aybacı’ya ait olduğu anlaşılan cüzdan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’ın huzurunda zabıta memurları tarafından sahibine teslim edildi. Bankadan çektiği 9 bin TL’yi evinin tadilatını yapmasını için Urla’daki arkadaşına vermeyi planladığını söyleyen Mustafa Aybacı, çok mutlu olduğunu belirterek duyarlı davranışları için zabıta memurlarına teşekkür etti.