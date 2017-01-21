Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Sakarya’da askerlik görevini yapan H.Ş., ve M.G. isimli iki şahıs 'PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından' Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şahıslar hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden H.Ş., isimli şahıs tutuklanırken, diğer şüpheli M.G.’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.