Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Muhammet Varki idaresindeki 02 ER 866 plakalı otomobil sürücüsü TOKİ yolu üzerinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan sürücü kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Elektrik direğinin devrilmesinin ardından polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. İş makinesi yardımıyla elektrik direği otomobilin üzerinden alınarak otomobil çekici tarafından kurtarıldı. Kaza sonrası uzun süre TOKİ konutları ve bazı mahallelere elektrik verilemedi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.