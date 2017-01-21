Mehmet Hanifi Abar yönetimindeki 33 B 0463 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda Mehmet Ç. idaresindeki 42 S 6691 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada araçta sıkışan sürücü Abar, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Abar ile yaralanan otomobildeki Ümmühan Abar (35), Samet (12), Döndü (58), Neslihan (39), İlayda (8) ve Gülperi Nergiz (3) Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya'da trafik kazası: 7 yaralı
21.01.2017 - 13:11 | Son Güncelleme: 21.01.2017 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Etiketler : konya,konya kaza,trafik kazası,
439955 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/439955.aspx
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