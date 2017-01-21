Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçesine bağlı Aydın Mahallesinde bir evde, piknik tüpü patladı. Patlama sonucu evde yangın çıktı. Ev sahibi Veysi Ç.'nin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.