Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Örnekköy Mahallesi Baş Pehlivan Karaali Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 KF 5296 plakalı araç dere kenarına devrildi ve çarpmanın etkisiyle alev aldı. Vatandaşlar ön yolcu koltuğunda oturan Tuba Eken'i (26) yanan arabadan çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürürken, Eken 112 Acil ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

- "Sürücü olay yerinden kaçtı"

Görgü tanığı Görkem K, arabanın hızla geldiğini belirterek, "Araba bir anda dere kenarına uçtu. Sürücüsü araçtan kaçtı, gitti. Yanındaki kadın arabada kaldı. Olay yerine hemen ambulanslar ve itfaiyeler geldi." dedi. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.