Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Aziziye Mahallesi'ndeki pazar yeri mevkisinde bulunan bir kıraathanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, büyüyen alevleri kontrol altına aldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında kıraathane tamamen kullanılamaz hale geldi ve üç katlı binada maddi hasar oluştu.