Edinilen bilgiye göre, Aziziye Mahallesi'ndeki pazar yeri mevkisinde bulunan bir kıraathanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, büyüyen alevleri kontrol altına aldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında kıraathane tamamen kullanılamaz hale geldi ve üç katlı binada maddi hasar oluştu.
Düzce'de iş yeri yangını
23.01.2017 - 02:27 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 02:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce'de çıkan yangın sonucu bir iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.
Etiketler : düzce,düzce yangın,
440355 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440355.aspx
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