Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarıyıl tatili başlamadan önce peş peşe sıralandı; “Şunu yapın, bunu yapın” gibi tavsiyeler. Çeşitli gelir gruplarına göre arttı da arttı bunlar. Kimi tatil dedi, kimi AVM’lerin etkinlikleri. Tatilde “kursa” yönlendiren bile var ama benim tavsiyem; dersti, nottu, anne ve babanın işiydi derken bir arada olunamayan zamanların en azından bir kısmının telafisi yönünde. Çalışan anne ve babanın birkaç gün izin alıp çocuklarıyla kısa bir akraba ziyareti ya da çok düşen fiyatlarla 2 günlük bir kaçamak yapması, çocuğu yeni bir döneme çok daha iyi hazırlayacaktır. Yapamıyorsanız, bulunduğunuz kentte programlı gezintiler, yakın yerlere günübirlik gitmeler de aynı etkiyi yapacaktır. İstanbul’da yaşayanların ise seçeneği daha çok. Bu kentin sadece tarihî bölgelerini gezmek bile haftalar sürer. Onun için alın elinize “İstanbul’da görülecek yerler”i anlatan bir rehberi. Birkaç nokta seçin ve çocuğunuzla dolaşın. Bu şehri yaşamadığınızı, her gün belki de önünden geçtiğiniz nadide eserleri ‘fark etmediğinizi fark edeceksiniz’.