Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar kalınlığının 1 metre 90 santimetreye uladığı Uludağ'da, yarı yıl tatilinin başlamasıyla pistler dolup taştı. Zirveye akın eden günü birlikçiler trafiğin aksamasına sebebiyet verdi. Otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, pistlerde acemi kayakçılar düşe kalka kayak yaptı. Minik kayakçılar ise pistlerde renkli görüntülere sahne oldu.

Hava sıcaklığı sıfırın altında en düşük 9, en yüksek 1 derece olan Uludağ'da güneşin yüzünü göstermesi tatilcileri sevindirdi.