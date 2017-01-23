Kar kalınlığının 1 metre 90 santimetreye uladığı Uludağ'da, yarı yıl tatilinin başlamasıyla pistler dolup taştı. Zirveye akın eden günü birlikçiler trafiğin aksamasına sebebiyet verdi. Otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, pistlerde acemi kayakçılar düşe kalka kayak yaptı. Minik kayakçılar ise pistlerde renkli görüntülere sahne oldu.
Hava sıcaklığı sıfırın altında en düşük 9, en yüksek 1 derece olan Uludağ'da güneşin yüzünü göstermesi tatilcileri sevindirdi.
Uludağ'da pistler doldu taşı
23.01.2017 - 11:30 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sömestr tatili dolayısıyla büyük hareketlilik yaşanıyor.
Kar kalınlığının 1 metre 90 santimetreye uladığı Uludağ'da, yarı yıl tatilinin başlamasıyla pistler dolup taştı. Zirveye akın eden günü birlikçiler trafiğin aksamasına sebebiyet verdi. Otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, pistlerde acemi kayakçılar düşe kalka kayak yaptı. Minik kayakçılar ise pistlerde renkli görüntülere sahne oldu.
Etiketler : uludağ,tatilciler,pist,
440485 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440485.aspx
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