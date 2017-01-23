Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gece hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düşmesi, hayatı olumsuz etkiledi. Tarihinin en soğuk kışını geçiren ilçede, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmıyor. Şimdiye kadar iki ton kömür yaktıklarını ifade eden vatandaşlar, ilkbahar mevsimine kadar da en az iki ton daha kömür yakacaklarını söylediler. Ağaçların kırağı tuttuğu ve derelerin donduğu ilçede, günlük yaşam ise durma noktasına geldi.