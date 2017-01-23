Biga´da Sakarya Mahallesi 320. Sokak´ta bulunan bir halı sahada kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Yangın büyümeden söndürüldü. Halı sahada maddi hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Halı sahada yangın
23.01.2017 - 13:39 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 13:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Biga´da bir halı sahada kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, maddi hasar oluştu.
Etiketler : Biga,yangın,
440526 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440526.aspx
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