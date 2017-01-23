Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biga´da Sakarya Mahallesi 320. Sokak´ta bulunan bir halı sahada kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Yangın büyümeden söndürüldü. Halı sahada maddi hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.