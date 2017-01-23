Adapazarı ilçesinde bulunan Poyrazlar Gölü mesire alanında vatandaşlar yaralı halde ilerlemeye çalışan Kerkenez Kuşunu fark etti. Vatandaşlar hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kuşu alarak tedavi yaptırmak için veterinere götürdü. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan kuşun tedaviye alındığı sırada öldüğü öğrenildi.
Kerkenez Kuşu'nu vurdular
23.01.2017 - 15:26 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde vurulan Kerkenez Kuşu, götürüldüğü veterinerde tedavi gördüğü sırada öldü.
Etiketler : kerkenez kuşu,haberler,Sakarya,
440576 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440576.aspx
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