Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adapazarı ilçesinde bulunan Poyrazlar Gölü mesire alanında vatandaşlar yaralı halde ilerlemeye çalışan Kerkenez Kuşunu fark etti. Vatandaşlar hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kuşu alarak tedavi yaptırmak için veterinere götürdü. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan kuşun tedaviye alındığı sırada öldüğü öğrenildi.