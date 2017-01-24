Olay, bugün (Pazartesi) gündüz saatlerinde Tepecik Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Yalnız yaşayan emekli postacı İdris Öz'den günlerdir haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek yaşlı adamın evine gitti.
Öz'ün kapıyı açmaması üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde yaşlı adamın cesediyle karşılaştı. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Öz'ün cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.