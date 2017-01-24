Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi Doğu Anadolu Bölgesi’ni dondurdu. Bölgede süs havuzları, dere, göl, ev ve iş yerlerinin camları buz tutarken hava sıcaklığı dün gece Ardahan’ın Göle ilçesinde sıfırın altında 33 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji verilerine göre bugün hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Erzurum Tekman’da 27, Ağrı’da 26,7, Muş Bulanık’ta 26, Ardahan’da 24, Kars’ta 20, Erzincan Tercan’da 20 ve Iğdır Tuzluca’da 17 derece ölçüldü. Havadaki nem oranının da yüzde 80’lerde olduğuna dikkat çeken uzmanlar, mevsim normallerinin altında devam eden sıcaklıkların önümüzdeki Perşembe gününe kadar süreceğini belirtti.

"ARDAHAN’DA VATANDAŞLAR DONAN YAKIT DEPOLARINA PÜRÜMÜZLE ÇÖZÜM ARADI"

Ardahan’da da soğuk hava yeniden etkili olmaya başladı. Kentte gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 33 dereceye kadar düştü. Soğuk havayla birlikte cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Soğuklar nedeniyle araçlar çalışmazken soğuktan motor ve yağ fitresi donan traktörler vatandaşlar tarafından pürmüz yardımıyla ısıtılarak açıldı.

Ali Sait Demir isimli vatandaş, "Ardahan’da şu anda sıcaklık eksi 25 ila 35 derece ve donuyoruz. Bu hava şartlarında işlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Halimizden de belli oluyor, bu şartlarda zor olsa da çalışıyoruz" dedi.