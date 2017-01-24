Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 34 dereceye kadar düştüğü Erzurum'un Tekman İlçesi'nde her yer buz tuttu.

EV VE İŞ YERLERİNİN CAMLARI DONDU

Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi Doğu Anadolu Bölgesi'ni dondurdu. Süs havuzları, dere, göl, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Hava sıcaklığı dün gece Erzurum'un Tekman İlçesi'nde sıfırın altında 34 dereceye kadar düştü. Termometreler yine sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 31,2, Erzurum Havalimanı bölgesinde 31.1, Ağrı'da 30.5, Ardahan'da 27.4, Kars'ta 24.9, Muş'ta 22.5, Erzurum'da 20.8, Iğdır'da 13.8 ve Erzincan'da 13.6 dereceyi buldu.

GÜNDÜZ BİLE HAVA EKSİ 27'Yİ GÖRDÜ

Meteoroloji verilerine göre bugün saat 09.50 sıralarında hava sıcaklıkları gündüz olmasına rağmen sıfırın altında olmak üzere Erzurum Tekman'da 27, Ağrı'da 26,7, Muş Bulanık'ta 26, Ardahan'da 24, Kars'ta 20, Erzincan Tercan'da 20 ve Iğdır Tuzluca'da 17 derece oldu. Havadaki nem oranının da yüzde 80'lerde olduğuna dikkat çeken uzmanlar, mevsim normallerinin altında devam eden sıcaklıkların önümüzdeki Perşembe gününe kadar devam edeceğini belirtti.