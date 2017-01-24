Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 17.00 sıralarında Efeler ilçesi Güzel Hisar Mahallesi Ulubatlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ulubatlı Caddesi üzerinde bulunan boş araziye park edilen 35 FT 498 plaklı aracın ön kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, motor kısmı ve şoför mahallinden alevler yükselen araca camını kırarak ve kaportayı açarak müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangından otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yapılan incelemede yangının otomobilin direksiyon kutusundaki kabloların kısa devre yapması sonucu meydana geldiği belirlendi. Polis ekipleri plakadan tespit ettikleri araç sahibi Necati E'ye ulaşmaya çalıştı.