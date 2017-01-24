Ataşehir ve Pendik'in bazı bölgelerine 27 Ocak Cuma günü elektrik verilemeyecek. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.30-11.30 saatlerinde, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6., 4., 9., Mareşal Fevzi Çakmak, 15., 17., 38., 31., 27., 35., 33. sokaklar, 14.00-16.00 saatlerinde, Kayışdağı Mahallesi Akdeniz Sokak, Ferhatpaşa Mahallesi Toplum, 77., 46., Ulu Önder, Seyitnizam, Mareşal Fevzi Çakmak, 51., 44., 47., 49., 48. sokaklar ve Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokak elektrik alamayacak. Pendik'te 09.00-11.00 saatlerinde, Esenyalı Mahallesi Selçuk Sokak, Sülüntepe Mahallesi Abid, Arif, Atıf Efendi, Burgaz, Kanaat, Güvenli, Erik, Göktürk, Güneşyüz, Kamil, Karabağlar Çıkmazı, Karahan, Midyat, Medrese, Merve, Mevlana, Midilli, Mahfel, Sanatkar, Çivit, Şifahane, Sönmez, Mürşit ve Yusufiye sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.
İstanbul'da elektrik kesintisi
24.01.2017 - 17:50 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anadolu yakasındaki 2 ilçede 27 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak
Etiketler : istanbul,elektrik kesintisi,haberler,
440964 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440964.aspx
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