Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ataşehir ve Pendik'in bazı bölgelerine 27 Ocak Cuma günü elektrik verilemeyecek. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.30-11.30 saatlerinde, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6., 4., 9., Mareşal Fevzi Çakmak, 15., 17., 38., 31., 27., 35., 33. sokaklar, 14.00-16.00 saatlerinde, Kayışdağı Mahallesi Akdeniz Sokak, Ferhatpaşa Mahallesi Toplum, 77., 46., Ulu Önder, Seyitnizam, Mareşal Fevzi Çakmak, 51., 44., 47., 49., 48. sokaklar ve Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokak elektrik alamayacak. Pendik'te 09.00-11.00 saatlerinde, Esenyalı Mahallesi Selçuk Sokak, Sülüntepe Mahallesi Abid, Arif, Atıf Efendi, Burgaz, Kanaat, Güvenli, Erik, Göktürk, Güneşyüz, Kamil, Karabağlar Çıkmazı, Karahan, Midyat, Medrese, Merve, Mevlana, Midilli, Mahfel, Sanatkar, Çivit, Şifahane, Sönmez, Mürşit ve Yusufiye sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.