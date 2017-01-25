Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kayrak köyünden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çalılıklar arasında bir ceset gören köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri ekipleri cesedi sudan çıkarttı.

Yaşı 30'un üstünde olduğu tahmin edilen ve kimliği belirlenemeyen erkek cesedi hastane morguna kaldırıldı. Kayıp şahıs verilerinin incelenmesi için çevre illere konuyla ilgili bilgi verilirken, cenazenin İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.