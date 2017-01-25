Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kitap okumak ve ders çalışmak isteyen insanların kütüphanenin 24 saat açık kalmasını talep etmesi üzerine Setbaşı Şehir Kütüphanesi’nin günün her saatinde vatandaşlara hizmet verebilen bir yer olmasını sağladı. 2017 yılının ilk gününden itibaren 24 saat boyunca açık duran kütüphanede ders çalışan öğrenciler uygulamadan memnun. İmtihanlara hazırlanan öğrenciler, ders çalışmak için günün her saatini kütüphanede geçirebildiklerini ve bu şekilde çok daha fazla verim aldıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu, "Okuyucularımızın böyle bir ihtiyacı olduğunu fark eden başkanımızın talimatıyla kütüphanemizi 24 saat boyunca açık tutarak, gün içinde çalışan insanlar ve evinde verimli ders çalışma imkanı bulunmayan öğrenciler için uygun hale getirdik. Kütüphaneyi 24 saat açık hale getirdiğimizde önce sadece alt katı açık tutmak istedik, fakat gelen okuyucu sayısı beklediğimizden fazla olduğu için üst katı da hizmete açtık" şeklinde konuştu.

Bursa Şehir Kütüphanesi 1998 senesinde hizmete açıldı ve içerisinde 75 bin civarı eseri barındırıyor.