İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. İstanbul’da kar olumsuzluğa sebep olmazken, seyrine doyum olmayan görüntüler ortaya çıkardı. Beyaz örtü özellikle Çamlıca’yı tamamen kapladı. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan çekilen görüntülerde özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinin bembeyaz olduğu gözlendi.
İstanbul’da kar havadan görüntülendi
26.01.2017 - 14:30 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 14:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı şehri beyaz örtüye bürürken, manzara havadan kaydedildi.
Etiketler : kar,
441527 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/441527.aspx
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