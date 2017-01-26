Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorolojinin tahminlerine göre kentte kar yağışının, bu gece ve yarın aralıklarla etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklaması doğrultusunda beklenen kar yağışı gün içerisinde aralıklarla devam ederken akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul genelinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışının mesai çıkış saatine denk gelmesiyle trafikte beklenen yoğunluk yaşanmadı. Evine gitmek için otobüs ve metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşların ara ara yoğunluk yaptığı görüldü.



Öte yandan kar yağışının bu gece ve yarın da devam edeceği belirtildi.







ANKARA VE İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLDE ETKİLİ OLACAK

Bugün Ankara ve İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji, cuma günü için ise bazı illerde yoğun kar yağışına karşı uyardı.

HAVA SICAKLIĞI 7 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü, kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının yaklaşık 7 derece düşerek eksi değerleri bulacağı açıklandı.

İstanbul'da sıcaklığın bugün ve yarın gece eksi 2, gündüz ise 1-2 derece dolayında olması bekleniyor. Ayrıca bugün ve yarın kuzey yönlerden fırtınamsı rüzgar etkili olacak.

AKOM ALARMDA

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kar yağışı nedeniyle 7 bin personel, bin 347 araç ve iş makinesiyle, 9 bölgede 3 vardiya halinde görev yapıyor. Yol Bakım Daire Başkanlığı Kışla Mücadele ekipleri de dünden itibaren belirlenen güzergahlarda konuşlandırıldı.

Çalışmalar, Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) oluşturulan kriz masasından yönetiliyor.

Kriz masası ekipleri, merkezdeki ekranlardan tüm kenti takip ederek olası aksaklıklara anında müdahale ediyor.

BAZI İLLERDE HAVA SICAKLIKLARI

Ankara: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı 0

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 7

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların iç kesimleri ile zamanla il genelinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 5

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü (27.01.2017) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." denildi.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ











