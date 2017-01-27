Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derce artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70km/sa), Akdeniz'de kuzey yönlerden çok kuvvetli(50-70 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu -2

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 1

İzmir:Parçalı ve çok bulutlu 4

Adana: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11

Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı 0

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sabah saatlerinde sağanak yağışlı 10

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -5

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmak üzere, yağışların akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 5