Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cit­tas­low Tür­ki­ye Ko­or­di­nas­yon Ko­mi­te­si top­lan­tı­sın­da a­lı­na­cak ser­ti­fi­kay­la Is­par­ta’nın İn­ci­si, Tür­ki­ye’nin sak­lı bah­çe­si de res­men Cit­tas­low ü­ye­si o­la­cak. Tö­ren, 3-5 Şu­bat 2017 ta­rih­le­ri a­ra­sın­da Tür­ki­ye’nin bir di­ğer Cit­tas­low ken­ti o­lan Art­vin’in Şav­şat il­çe­sin­de ger­çek­le­şe­cek.

E­ğir­dir Belediye Baş­ka­nı Ö­mer Şen­göl, 2014 yı­lın­da be­le­di­ye bi­na­sın­da E­ğir­dir’in il­çe ma­hal­le­si muh­tar­la­rıy­la ya­pı­lan ilk top­lan­tı­da Cit­tas­low’un ne ol­du­ğu an­la­tı­la­rak ka­mu­o­yu­na ak­ta­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye’nin ilk Cit­tas­low şeh­ri o­lan Se­fe­ri­hi­sar, ye­rin­de ge­zi­le­rek Cit­tas­low’un şeh­re kat­tı­ğı i­ma­jın göz­lem­len­di­ği­ni i­fa­de e­den Baş­kan Şen­göl, “Da­ha son­ra ü­ye­lik sü­re­ci kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ril­me­si ge­re­ken 70 k­ri­ter ye­ri­ne ge­ti­ril­me­ye ça­lı­şıl­dı. Bu sa­ye­de E­ğir­dir’in hayat ka­li­te­si­ni yük­sel­te­cek çe­şit­li a­dım­lar a­tıl­mış ol­du. 2016 yı­lı­nın Ha­zi­ran a­yın­da E­ğir­dir’in u­lus­lar a­ra­sı Cit­tas­low a­ğı­na ü­ye­lik ta­le­bi­ni de­ğer­len­dir­mek a­ma­cıy­la ken­ti zi­ya­ret e­den Cit­tas­low Tür­ki­ye Bi­lim Ko­mi­te­si, ken­te hay­ran ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, Cit­tas­low k­ri­ter­le­ri­nin tü­mü­nü ta­şı­dı­ğı­nı be­lirt­ti­. Cit­tas­low İ­tal­ya’da or­ta­ya çı­kan bir be­le­di­ye­ler bir­li­ği un­va­nı­dır. Bu un­va­na sa­hip şe­hir­ler, ken­di kim­lik­le­ri­ne sa­hip çı­kan kent­ler o­la­rak bi­li­nir. Do­la­yı­sıy­la şeh­rin ya­şam ka­li­te­si­ni yük­selt­mek a­ma­cıy­la ye­ri­ne ge­tir­me­si ge­re­ken 70 k­ri­ter­li bu un­va­nı a­la­bil­mek a­dı­na 2014 yı­lın­dan be­ri öz­ve­ri­li bir ça­lış­ma yü­rü­ten be­le­di­ye­miz, bu k­ri­ter­le­rin ço­ğu­nu sağ­la­ya­rak 2017 yı­lın­da Cit­tas­low ( Sa­kin Şe­hir) un­va­nı­na ka­vuş­muş ol­du. E­ğir­dir’i­mi­ze ha­yır­lı u­ğur­lu ol­sun” dedi.