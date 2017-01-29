Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sömestir tatilinin de etkisiyle kayak merkezleri doldu taştı. Tatilciler bir yandan karın keyfini çıkarırken diğer yandan stres atıyor. Kayak yapmayı bilmeyenler düşe kalka sporu yapmaya çalışıyor. Oysa bu sporu öğrenmek çok da zor değil. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta’nın verdiği bilgiye göre işte kayağın eğitim safhası ve maliyeti... Profesyoneller kadar olmasa da 2 saatlik bir eğitim yeterli. Mesela Bursa Uludağ’da özel dersin iki saati 340 lira. Kayak takımının kirası 40 lira, kıyafeti ise 30 lira. Eğitim alanlar 10 sene ara verse bile kaymayı unutmuyor. Çabucak adapte olunabiliyor.