Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Keles ilçesi Yenice Mahallesi'nde Hasibe Y.'ye ait olduğu bildirilen iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangına kısa sürede Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, can kaybının olmaması sevindirdi.