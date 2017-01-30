Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Çatakdeğirmen köyünün Çayırlı mezrasında rahatsızlanan KOAH hastası 55 yaşındaki Ekrem Taşkıran'ın yakınları, durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ve ilçe özel idaresi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan 2 bin 200 rakımdaki mezraya güçlükle ulaştı. İlk müdahalesi köyde yapılan ve ambulansla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşkıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlçe özel idaresine bağlı Soğuksu şantiyesinin şefi Osman Gönder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112 sağlık ekibiyle koordineli şekilde çalıştıklarını söyledi. Rakımı yüksek köylerde çok fazla kar bulunduğunu ve yolu açarken zorlandıklarını ifade eden Gönder, şöyle konuştu:

"Devletimiz varolsun. Gece gündüz demeden nerede yolu kapalı bir köyde hasta olursa hemen yolu açıyoruz. Sağlık ekipleri de arkamızdan gelerek hastayı alıp hastaneye ulaştırıyor. Köylerimiz ve yol ağımız çok fazla olduğundan vatandaşların asılsız ihbarlarda bulunmamalarını istiyoruz. Zaten bütün yolları eksiksiz açıyoruz. Bugün de 7 saatlik çalışmayla hastayı hastaneye ulaştırdık."

Hasta yakını Asım Çetin ise Taşkıran'ın fenalaşması üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdiklerini dile getirerek, "Sağolsunlar ekipler gelip hemen yolumuzu açtı ve hastamızı hastaneye yetiştirdi. Kaymakamımıza, sağlık ve özel idare ekiplerine teşekkür ediyoruz." dedi.