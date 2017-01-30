Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede yatan bir yakınını ziyaret eden Osman S. (51), birinci katta dengesini kaybederek merdiven boşluğundan zemine düştü. Başını yere çarpan Osman S., görevlilerin çabasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak acil serviste tedaviye alındı. Osman S. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Osman S.’nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.