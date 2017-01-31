Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında, 26 proje ilde kadına yönelik şiddeti önleme çalışmaları il eylem planlarıyla masaya yatırılacak. Başta kadına şiddetin önlenmesi olmak üzere tüm kesimlere yönelen her türlü şiddete karşı tedbirler alınması yönünde yapılan “2017-2020 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayları” tamamlanıyor. Çalışmalar sonunda kurum ve kuruluş temsilcileri, kadına yönelik şiddetle mücadele için kendi illerinde yürütülecek 3 yıllık yol haritalarını belirleyecek. Hazırlanan taslak planlar üzerinde ilgili kurumların çalışmalarını tamamlamalarının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının onayıyla hayata geçirilecek. Her ilin kendi eylem planını hazırladığı çalışmalar arasında dikkat çekenler şöyle:

∂ Kadın sığınmaevinin kapasitesi artırılacak.

∂ Toplu taşıma sürücülerine toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda temel düzeyde eğitim verilecek.

∂ Hava karardıktan sonra durak sayısı arttırılacak ve durak aralarında yolcu bindirme-indirmeye imkân verecek şekilde düzenlenecek.

∂ Toplu taşıma duraklarının uygun şekilde aydınlatılması, durakların dışarıdan görülecek şekilde şeffaf hâle getirilecek.

∂ Alt-üst geçitler, duraklar, parklar, otoparklar ve sokaklarda yeterli düzeyde aydınlatma sağlanacak, aydınlatmanın az olduğu yerler tespit edilip düzenlenecek.

∂ Özellikle parklarda eğitimli güvenlik personeli bulundurulacak.