Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mahmutlu Mahallesi’nde akli dengesi yerinde olmayan Mehmet Karaduman'ın (65) yaşadığı evde sabah saat 07.10 sularında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale etmesinin ardından yangın söndürüldü. Sigaradan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle odadan çıkamayan Mehmet Karaduman’ın yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Karaduman’ın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

