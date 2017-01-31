Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cortluk Kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yolda ilerleyen bir araçla çarpışmasına ramak kala hızla ilerleyen motosiklet karşıdaki bakkal dükkanına girdi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcunun bakkalın içine savrulması MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.