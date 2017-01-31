Cortluk Kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yolda ilerleyen bir araçla çarpışmasına ramak kala hızla ilerleyen motosiklet karşıdaki bakkal dükkanına girdi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcunun bakkalın içine savrulması MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Motosiklet bakkalla böyle daldı
31.01.2017 - 14:14 | Son Güncelleme: 31.01.2017 - 14:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye’de kontrolü kaybolan bir motosikletin bakkal dükkanına girmesi MOBESE kamerasına yansıdı.
Etiketler : Motosiklet,kaza,
442953 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442953.aspx
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