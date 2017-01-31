Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandıra Babalı Harmankaya mevkiinde sahile hamsiler vurdu. Sahile gelen vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, ilk önce balıkların zehirlenerek ölmüş olabileceğini düşündü. Balıkların hala canlı olduğunu, sahilin sığ kısımlarında yüzdükleri görülünce balıkların şoka girdikleri anlaşıldı. Kar suyunun denize inmesiyle balıklar şoka girdi. Küçük boydaki hamsiler sahile vururken, vatandaşlar balıkları topladı. 1987 yılında da aynı olayın yaşandığını belirten vatandaşlar, kar suyunun denize inmesiyle balığın vurgun yediğini söyledi.



KEPÇE İLE BALIK TOPLADILAR

Kandıra sahillerine balıklar vurmaya devam ederken, sahile gelen vatandaşlar suyun yüzüne ve sahile vuran hamsi ve istavritleri topladı. Babalı sahilinde kayalıkların üzerine çıkan vatandaşlar kepçe ile su yüzeyindeki balıkları toplayarak poşetlere doldurdu.