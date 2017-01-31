Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Sultanbeyli Fatih Bulvarı üzerinde bulunan oto yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin yanındaki diğer iş yerlerine de sıçradı. Olay yerine Anadolu yakasından çok sayıda itfaiye grubu sevk edilirken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.