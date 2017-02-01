Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Gece sıcaklığın sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü Niğde’de sabah işe gitmek isteyenler zor anlar yaşarken vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Kent genelindeki göletlerin yüzeyi de buzla kaplandı. Hava sıcaklığı ilçelerde ise Bor’da eksi 11 olarak ölçüldü.