Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Gece sıcaklığın sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü Niğde’de sabah işe gitmek isteyenler zor anlar yaşarken vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Kent genelindeki göletlerin yüzeyi de buzla kaplandı. Hava sıcaklığı ilçelerde ise Bor’da eksi 11 olarak ölçüldü.
Niğde -18 derecede dondu
01.02.2017 - 11:14 | Son Güncelleme: 01.02.2017 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiledi.
Etiketler : niğde,niğde hava durumu,soğuk hava,
443194 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/443194.aspx
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