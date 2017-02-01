Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Şubat 2017 günü yapılan çalışmalar sonucunda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" ve "ateşli silah ve mermi bulundurma" suçlarından 5 yıl cezası bulunan K.Ü., "yaralama", "cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli yağma" suçlarından 26 yıl 11 ay cezası bulunan S.T., "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "iş yeri dokunulmazlığı", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "hırsızlık" suçlarından 11 yıl cezası bulunan S.K. ve "rüşvet almak vermek" ve "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 7 yıl cezası bulunan H.D. isimli şahısların yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Gözaltına alınan K.Ü., S.T., S.K. ve H.D. isimli şahıslar, bugün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.