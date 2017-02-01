Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri’ne bağlı Beykoz-Yeniköy yolcu vapurlarının Akbil’e geçmesi nedeniyle Beykoz’da bir açılış gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışa Sedat Peker de katılınca ilginç görüntüler ortaya çıktı. Açılışın hemen ardından aracına binerek ayrılmaya çalışan Sedat Peker’e, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Aracın camında vatandaşları selamlayan Peker’e ulaşmaya çalışan ve fotoğraf çeken vatandaşlar birbirini ezdi. Bazı vatandaşların Peker’i görmek için bir aracın üzerine çıktığı görüldü. Peker’in bulunduğu araç kalabalığın arasından güçlükle çıkarak uzaklaştı.



Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri ve Turizmin Müdürü Mehmet Türüt, “Beykoz Yeniköy seferlerimizde artık akbil kullanacağız. Bunun yolcu sayımızı da olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz” dedi. Vatandaşlar da açılışın ardından ilk sefere akbillerini kullanarak ilgi gösterdi.

