Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’la birlikte Adrenalin Park’ta incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “En önemli hedeflerimizden biri de Bursa’nın bir turizm şehri olması. İlçelerimizdeki tabiî güzelliklerin ortaya çıkarılması ve tesisleştirilmesi, buraların turizm alanında cazibe merkezi olması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gürsu’daki değerli alanlardan biri de Ericek göleti ve civarı. Daha evvel yamaç paraşütü konusunda bölgede Büyükşehirin desteğiyle turizme yönelik güzel çalışmalar yapılmıştı. Yine Gürsu Belediyesi ile birlikte Ericek göleti ve civarına bungalov evlerin yapılması, buradaki tesislerin çevresinin geliştirilmesi ve turizme kazandırılması için projeler geliştiriyoruz. İnşallah bu yaza kadar güzel yatırımlar yaparak, buranın daha cazip olmasını sağlayacağız” dedi.



Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, “Gürsu sahip olduğu zenginlikleriyle doğa sporları alanında önemli potansiyele sahip. İlçemizin bu potansiyelini değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapmaktayız. Ericek göleti çevresinde oluşturduğumuz ve bir ilk olma özelliği taşıyan Adrenalin Park ile ilçemizin doğa sporları alanında merkez olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu yolda bizden desteklerini esirgemeyen başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Adrenalin Park bünyesinde tam otomatik olimpik trap poligonu, okçuluk poligonu, dağcılık-tırmanma parkuru, atv safari parkuru, çok amaçlı sun’i duvar, alanı, zipline hattı, gölet sporları, yamaç paraşütü eğitimi ve seyir alanları yer alıyor. Yamaç paraşütü, tırmanma ve offroad yarışları, doğa yürüyüşleri, kampçılık, dağcılık v.b. faaliyetlerin de gerçekleştirildiği Adrenalin Park ve çevresindeki göl, yazın ayrı, kışın ayrı manzarasıyla adrenalin tutkunlarını ağırlamayı bekliyor.