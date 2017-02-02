Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis’te etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tutan yollar tehlike saçarken, kentte son yılların en soğuk kış mevsimi yaşanıyor. Eksi 7 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle Hastane kavşağındaki bazı ağaçlar buz tuttu. Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından refüjlere döşenen sulama sistemlerinin boruları da patladı. Borular tamir edilirken, suyun çimlere ve ağaçlara gelmesi nedeniyle ağaçlar buz tuttu. Buz tutan ağaçlar ilginç görüntüler oluşturdu.