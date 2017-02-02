Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kumluca ilçesi Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesindeki bir apartmanda yaşayan Tahir Sadak dün akşam saatlerinde düşerek başını yere çarptı. Merdivenlerden düştüğü iddia edilen Tahir Sadak apartman çıkış kapsına yakın bir yerde komşuları tarafından hareketsiz şekilde yerde yatarken bulundu. Komşuları tarafından haber verilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tahir Sadak'ın kalbi yeniden çalıştırıldı. Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan Tahir Sadak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.