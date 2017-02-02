17 ilçe, 912 kırsal mahallede toplam 5 bin 912 km yolda karla mücadele çalışmalarını kriz masası denetiminde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bir kırsal ilçede Alo 112 acil yardım komuta merkeziyle koordineli bir şekilde çalıştı. Kulp, Lice, Dicle ve Ergani ilçeleri ile kırsal mahallerde yol açma çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, hasta vatandaşların bulunduğu belirtilen kırsal mahallelere öncelik verdi. Kepçelerle mahalle yollarını 2 metrelik kardan temizleyen ekipler, yer yer yollarda kalan ambulansları da iş makinalarının yardımıyla mahallelere ulaşmasını sağladı.Büyükşehir ekipleri, Kulp, Lice, Dicle ve Ergani ilçelerinin kırsal mahallelerinde ambulanslara yol açarak 85 acil hastayı hastanelere ulaştırdı. 85 hasta, tedavileri yapılmak üzere ilçe ve kent merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır kırsalında 85 hastaya ulaşıldı
02.02.2017 - 15:45 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kar nedeniyle kapanan kırsal ilçelerin mahalle yollarını 2 metrelik kardan temizleyerek 85 hastanın tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırılmasını sağladı.
Etiketler : diyarbakır,kar,haberler,
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